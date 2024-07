7ª edição do Festival do Feijão é sucesso em Marechal Thaumaturgo; confira as fotos

A sétima edição do Festival do Feijão, encerrada na terça-feira, 2, em Marechal Thaumaturgo, é considerada um sucesso de público e em negócios pela comissão organizadora do evento, realizado pela prefeitura do município. A programação teve como destaque os 26 tipos de feijão produzidos em Marechal, município que fica na fronteira do Brasil com o Peru.

O número oficial não foi divulgado ainda, mas o volume de R$ 5 milhões em negócios do Festival do Feijão do ano passado foi superado. E mais de R$ 3,3 milhões para fortalecer o setor agrícola, foram “deixados” no município durante o Festival. Com o Incra, a prefeitura assinou o contrato de liberação R$ 344 mil de crédito instalação, modalidade Apoio Inicial, para as famílias do PAE Triunfo/ Porongaba e Resex Extrativista do Alto Juruá. Houve ainda assinatura do contrato entre CONAB/ Prefeitura e Coopersonhos para aquisição de alimentação pelo PAA e a liberação de R$ 3 milhões de emendas do deputado Zezinho Barbary para fortalecer o setor agrícola.

Encerramento com show e corrida de bajola

O festival foi encerrado na terça-feira com corrida de bajola (um tipo de canoa), desfile do Rei e Rainha Festa Feijão 2024 e show do cantor Vitinho Imperador.

“Quero expressar minha imensa gratidão a nossa população e a todos os colaboradores, vereadores, secretários municipais e a toda nossa equipe que se empenhou na organização deste evento. Agradeço também a presença e o apoio da Vice-Governadora Mailza Assis, do Deputado Federal Zezinho Barbary, e dos Deputados Estaduais Clodoaldo Rodrigues e Edvaldo Magalhães, e o meu grande amigo, ex-prefeito Isaac Piyãko”, agradeceu o prefeito de Marechal Thaumaturgo.