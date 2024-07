38 servidores do Iapen podem ter salários bloqueados por falta de atualização no cadastro

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN-AC) publicou nesta sexta-feira (19), no Diário Oficial do Estado, uma lista de 38 servidores que podem ter os salários bloqueados por falta de atualização de seus dados cadastrais até o dia 29 de julho.

A publicação esclarece que o bloqueio dos salários pode se dar por pendências na atualização cadastral anual de aniversariantes do mês de junho. Em caso de bloqueio dos vencimentos, estes serão efetuados no mês de agosto de 2024, obedecendo ao calendário de Folha de Pagamento do Governo do Estado do Acre.

Os servidores listados na notificação devem comparecer à Divisão de Gestão de Pessoas do Instituto de Administração Penitenciária, na sede da instituição.

Veja os nomes notificados: