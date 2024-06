Zezinho Barbary participa de reunião ampliada sobre transbordo de combustíveis no Juruá

O deputado federal Zezinho Barbary (PP), participou, em Cruzeiro do Sul, de reunião ampliada promovida pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), com representantes de diversos órgãos e empresas, para tratarem da regularização do transbordo de inflamáveis no Vale do Juruá.

Recentemente os serviços foram suspensos pelos órgãos fiscalizadores, por descumprimento das normas técnicas e de segurança, ocasionando o desabastecimento de combustíveis e comprometendo os serviços essenciais em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

“Essa é uma situação recorrente e precisamos encontrar uma solução para esse impasse. A gestão pública e a população não pode ser penalizada” – disse Zezinho Barbary.

Desde 2019, o Porto Fluvial de Cruzeiro do Sul, prestava suporte aos empresários locais. Mas, devido ao desbarrancamento do rio, o local se tornou inviável para a atividade. Sem outra alternativa e seguindo recomendações técnicas dos órgãos fiscalizadores, o Governo do Acre, informou às empresas, a inviabilidade do local e determinou que os empresários tomem providências acerca de um novo espaço, tendo em vista se tratar de uma atividade estritamente particular.

Na reunião, o Deracre se dispôs em auxiliar um dos empresários a emitir um licenciamento temporário para legalidade do transbordo de combustível, até que haja um local adequado e permanente para a atividade empresarial.

O deputado Zezinho Barbary que já vem intermediando essa situação junto a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), em Brasília, se colocou à disposição para seguir colaborando para uma solução do impasse. Inclusive, se comprometendo em indicar recursos, através de emenda parlamentar, para a construção de um porto dentro das normas legais, que ofereça segurança para o transbordo de combustíveis.

“Esse assunto é prioridade de todos nós. Juntos podemos amenizar a situação e os impactos gerados, bem como, manter em pleno funcionamento os serviços essenciais nos municípios que dependem do acesso fluvial aos combustíveis” – enfatiza Barbary.