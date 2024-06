Nesta sexta-feira, 21, o prefeito Zequinha Lima entregou a primeira etapa da reforma do Mercado do Peixe Manoel Edwirges, conhecido por “Minhocão”, que conta com 10 pensões. Ele Inaugurou também uma fábrica de gelo para atender pescadores e vendedores, que ficam próximo ao cais do Porto do município. Os novos espaços proporcionam mais conforto, segurança e higiene tanto para os feirantes quanto para os consumidores e a iniciativa impulsiona o comércio e a agricultura familiar do município.

A inauguração contou com a presença do deputado estadual Nicolau Junior, vereadores, lideranças e outras autoridades. Manoel Francisco Cauassa da Silva, o Chicô, agradeceu pela entrega.

“É um momento ímpar que nós estamos vivendo aqui no nosso mercado do peixe. Graças a Deus está aí a nossa fábrica e eu só quero agradecer aqui em nome de todos os pescadores, vendedores de peixe. Gratidão”, citou Chicô.

Representando as demais cozinheiras, Dona Maria José, enfatizou as melhores condições de trabalho no local agora. ”Queremos agradecer ao prefeito Zequinha Lima pela obra que está quase concluída. E a gente só tem gratidão porque, com a nova estrutura a gente trabalha melhor e atrai a clientela”, enfatiza.

O Deputado Estadual Nicolau Junior participou da entrega e enalteceu as ações, que garantem aos clientes e trabalhadores um ambiente mais adequado e digno e proporcionando economia para pescadores. “Fico muito feliz em estar aqui nessa inauguração vendo o esforço também da prefeitura, do prefeito Zequinha, tenho certeza que isso anima mais as pessoas que trabalham aqui porque vão ter um ambiente mais saudável, que vai principalmente trazer conforto para as pessoas que vêm comprar, se alimentar no mercado. A fábrica de gelo vai diminuir o custo para os vendedores do pescado, e isso vai ajudar depois no final da renda”.

O Prefeito Zequinha Lima comemorou a entrega da fábrica de gelo e 1⁠ª etapa do mercado, como um benefício direto aos vendedores de pescados, às cozinheiras das pensões e aos consumidores em geral. ” Esse sempre foi um pedido aqui os vendedores de peixe do mercado municipal que era ter uma fábrica onde pudessem produzir o seu próprio gelo. Outra entrega importante que fazemos é da a primeira etapa do mercado Edwirges mais conhecido como Minhocão. Naquela parte de trás, onde todas as pensões funcionavam, era uma situação precária. Nós fizemos uma reforma e hoje, graças a Deus, estamos entregando esse mercado na primeira etapa para que elas possam ter um ambiente mais limpo, mais ágil, mais aconchegante, que possa receber melhor as pessoas. Em breve já vamos iniciar uma reforma da segunda etapa aqui do mercado aqui do nosso centro de comercial de Cruzeiro do Sul”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.