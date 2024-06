VÍDEO: Paciente em surto entra no forro da UPA do Segundo Distrito e acaba resgatado por servidores

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma grande confusão registrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, na madrugada desta terça-feira, 25.

Um homem, não identificado, teve um surto, se trancou no banheiro e subiu para o forro, tendo que ser resgatado por servidores da unidade de saúde. Parte do forro ficou destruída.

Ao contrário dos comentários nas redes sociais, a diretora-geral da UPA, Dora Vitorino, esclareceu que não se tratou de um assalto. “Não teve roubo algum. Esse paciente foi atendido durante o dia, foi medicado e no período da noite voltou, teve um surto, entrou no banheiro e subiu para o forro. Os pacientes ficaram assustados com o barulho e nossos servidores descobriram que se tratava de um paciente e o resgataram”, disse.

Após ser retirado do forro, o homem foi imobilizado e conduzido pela polícia.

Veja o vídeo: