Um caminhão de coleta de lixo pegou fogo na noite desse sábado, 15, em uma rua localizada no bairro Tangará, região do Primeiro Distrito de Rio Branco.

Um vídeo compartilhado por uma página no Instagram mostra o momento do incidente, cujas causas do princípio de incêndio ainda não são confirmadas.

Nas imagens, é possível ver que após as chamas começarem, o motorista do caminhão realizou um procedimento para retirar o lixo e evitar que o fogo se alastrasse.

Veja o vídeo: