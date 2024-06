Veja a tabela atualizada do Brasileirão após São Paulo x Criciúma

Com a disputa pela liderança pegando FOGO, chegamos ao fim da 12ª rodada do Brasileirão.

Esta quinta-feira (27) teve Fluminense 0 x 1 Vitória no Maracanã e São Paulo 2 x 1 Criciúma no MorumBIS.

Classificação do @Brasileirao 2024 após 12 rodadas disputadas! 🔥🔥

Qual é a posição do seu time? 🤔🤔 pic.twitter.com/i1DUwRNzC6

— Sofascore Brazil (@SofascoreBR) June 28, 2024



Os quatro primeiros colocados estão brigando ponto a ponto pela primeira posição.

O Flamengo segue na liderança, apesar da derrota por 2 x 1 para o Juventude fora de casa.

O Fla, porém, viu Bahia e Botafogo vencerem na rodada e encostarem na classificação.

O Bahia ganhou do Vasco por 2 x 1 em Salvador e igualou a pontuação do Flamengo (24).

E o Botafogo virou para cima do RB Bragantino, também 2 x 1, e subiu para 23 pontos.

O Bota, aliás, ultrapassou o Palmeiras, que levou 3 x 0 de um avassalador Fortaleza.

E quem está louco para entrar no G-6 é o São Paulo, que subiu SEIS posições nesta quinta (27).

A disputa na parte de baixo da tabela também está intensa.

A diferença do 13º para o 18º é de apenas três pontos. Ou seja, um jogo pode mudar tudo.

Hoje, o zona de rebaixamento tem Atlético-GO, Corinthians, Grêmio e Fluminense.

O Vitória deixou essa ZR com o 1 x 0 sobre o Flu com um gol aos 45 do segundo tempo.

Vale lembrar que alguns times ainda estão com jogos a menos. A maioria tem 12.

Mas Criciúma, Grêmio e Internacional, por exemplo, têm apenas 10 jogos disputados.

Bora dar aquele Giro da Rodada com a VivaBio?! Dez jogos incríveis agitaram a minha rodada! pic.twitter.com/Wtad7pfz1L

— Brasileirão Betano (@Brasileirao) June 28, 2024



