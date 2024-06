“Thomas Shelby está voltando”: Netflix confirma filme de “Peaky Blinders”

A Netflix anunciou na terça-feira (4) que um filme derivado da série “Peaky Blinders” está em produção e contará com o retorno do vencedor do Oscar Cillian Murphy (“Oppenheimer”) como Thomas Shelby.

“Thomas Shelby está voltando. A tropa dos frios e calculistas já pode comemorar. Um filme de ‘Peaky Blinders’ está oficialmente em produção”, escreveu o serviço de streaming nas redes sociais.

O criador da série, Steven Knight, já havia falado sobre a possibilidade de um filme de “Peaky Blinders” e do retorno de Murphy em entrevistas. No ano passado, o ator chegou a dizer que estava aberto à ideia de retornar ao universo do seriado. Ele deu vida ao protagonista da trama, Thomas Shelby, por anos.

Segundo Knight, a trama que teve seis temporadas ganhará um “capítulo final”: “Acho que o filme será um avanço novamente e será ótimo que os fãs de ‘Peaky [Blinders]’ possam se encontrar em um só lugar e assisti-lo. O orçamento será maior, mas também porque sabemos que é o capítulo final, vamos todos tentar dar o nosso melhor”.

Ainda de acordo com o showrunner, as filmagens serão iniciadas em setembro deste ano.