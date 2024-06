Surfista que atuou em “Piratas do Caribe” morre em ataque de tubarão no Havaí

O ator Tamayo Perry, de 49 anos, morreu em um ataque de tubarão no Havaí. As autoridades informaram que responderam no domingo (23) a um chamado na costa norte, onde prestaram os primeiros-socorros.

O ator chegou a ser retirado do mar e levado para a costa, mas não resistiu.

Perry estrelou em filmes como “Piratas do Caribe – Navegando em Águas Misteriosas” e “A Onda dos Sonhos”. Ele também era salva-vidas e instrutor de surf.

“Ele era um surfista profissional conhecido mundialmente. A personalidade de Tamayo era contagiante e por mais que as pessoas o amassem, ele amava mais todos os outros. Nossas condolências vão para a família de Tamayo e para toda a equipe de salvamento”, disse uma autoridade.