Sub-17 prossegue nesta 4ª feira no estádio Florestão com briga pela liderança da tabela

O estádio Florestão recebe o Campeonato Acreano Feminino Sub-17 nesta quarta-feira (19), com duas jogos válidos pela abertura da quarta rodada, no estádio Florestão.

No jogo preliminar, às 14h45, as Leoas do Norte, vice-líder da competição encaram o lanterna Real Sociedade. Uma vitória do time das Leoas do Norte coloca o time na liderança da competição.

Na partida de fundo, às 16h10, o São Francisco e Grêmio Xapuriense entram em campo brigando pela ponta da tabela. O time católico é o terceiro colocado na tabela de classificação, mas uma vitória poderá deixar o time na vice-liderança do torneio. Por outro lado, o Grêmio Xapuriense vai a campo com o objetivo de consolidar a liderança da fase classificatória do torneio.

Classificação

1º Grêmio Xapuriense – 9 pts

2º Leoas do Norte – 7 pts

3º São Francisco – 6 pts

4º Acre Esporte – 4 pts

5º Assermurb – 0

Real Sociedade – 0

Chapecoense – 0