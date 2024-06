STJ suspende julgamento de ação da família de Chico Mendes contra Globo

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Isabel Galloti, solicitou mais tempo para análise (pedido de vista) nesta terça-feira (18), interrompendo o julgamento do recurso da família do seringueiro e ambientalista acreano Chico Mendes (1944-1988) contra a TV Globo. A informação foi divulgada pelo portal Poder360.

Ilzamar Mendes, viúva de Chico Mendes, e seus filhos movem duas ações judiciais contra a emissora pela minissérie ‘Amazônia – De Galvez a Chico Mendes’, exibida em 2007. Eles buscam indenização pela representação que consideram inadequada da figura da viúva e pelo uso não autorizado da imagem do ativista.

A defesa argumenta que a produção televisiva distorceu a imagem de Ilzamar com ‘cenas libidinosas’, afetando sua reputação na cidade de Xapuri, Acre, onde reside. Outros aspectos da minissérie também são contestados, como a representação da luta no seringal Cachoeira e o assassinato de Chico Mendes.

Escrita pela acreana Glória Perez, ‘Amazônia: de Galvez a Chico Mendes’ teve planos de reexibição pelo canal Viva em 2013, mas foi impedida pelos processos judiciais iniciados em 2009.