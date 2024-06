Sob forte comoção, Isnard Leite é sepultado no cemitério São João Batista

Foi enterrado na manhã desta sexta-feira (14) no jazigo da família Barbosa Leite, no cemitério São João Batista, em Rio Branco, o ex-prefeito Isnard Leite, que faleceu na quinta-feira (13) aos 84 anos, vítima de doença pulmonar.

O cortejo saiu da Capela São João Batista, na Avenida Antônio da Rocha Viana, e chegou ao cemitério São João Batista por volta das 10h. No cemitério, familiares e amigos rezaram o pai nosso e o caixão foi posto no jazigo.

O enterro recebeu ainda coroas de flores do governador do Acre, Gladson Cameli; do Tribunal de Contas do Estado do Acre, onde Isnard atuou como Conselheiro; da Assembleia Legislativa do Acre, onde foi deputado.