Sete bairros terão residências do Minha Casa, Minha Vida em Rio Branco; veja lista

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), assinou o decreto que estabelece os locais para a construção das unidades habitacionais do programa federal Minha Casa, Minha Vida. A decisão foi oficializada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira, 4.

A prefeitura disponibilizou áreas em 7 bairros da cidade. O decreto especifica que os terrenos são destinados exclusivamente para o programa Minha Casa Minha Vida e farão parte do patrimônio do Fundo de Arrecadamento Residencial (FAR).

As unidades habitacionais serão voltadas para famílias de baixa renda. O documento também ressalta que, se o governo federal não iniciar as obras dentro de 2 anos, a doação dos terrenos será anulada.

Os bairros selecionados para receber as novas unidades são:

Santo Afonso: 2 terrenos

Israel Lira: 2 terrenos

Rui Lino 3: 1 terreno

Tucumã: 1 terreno

Bonsucesso: 1 terreno

Santo Afonso 2: 1 terreno

Rosa Linda: 2 lotes