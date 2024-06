Sem chuvas há 25 dias, Rio Acre tem a menor cota de junho dos últimos 10 anos

O nível do Rio Acre se mantém em 1,89 metro, registrando a menor marca da história dos últimos 10 anos no mês de junho. Os dados foram repassados pela Defesa Civil nesta quinta-feira, 20.

O tenente-coronel Cláudio Falcão revelou que a estabilização do manancial ocorreu devido às chuvas no Riozinho do Rôla. “O manancial estabilizou nas últimas 24 horas por conta de chuvas no Riozinho do Rôla no fim de terça. Contudo, não temos previsão de chuvas nos próximos dias; estamos há 25 dias sem chuvas”, declarou.

O plano de contingência de escassez hídrica começou atendendo 29 comunidades e a meta é distribuir 30 milhões de litros de água nas regiões. A menor marca do Rio ocorreu em outubro de 2022, quando chegou a 1,25 metros.