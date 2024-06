Segunda quinzena de junho terá 10 dias mais curtos do ano no Acre

O mês de junho promete ter sol com predominância. Sem previsão de chuvas até o próximo final de semana, a temperatura máxima poderá atingir os 35º C em alguns municípios do Acre.

“As menores temperaturas, ou seja, as mínimas, que ocorrem ao nascer do sol, estarão oscilando entre 18 e 21ºC, em Rio Branco, Brasileia e todo o vale do rio Acre, e entre 20 e 23ºC, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e todo o centro e o oeste do estado”, diz o pesquisador Davi Friale.

Ainda de acordo Friale, até a próxima quarta-feira, dia 5, o Acre terá dias mais curtos, marcados pelo pôr do Sol mais cedo em Rio Branco, às 17h16min, e em Cruzeiro do Sul, às 17h40min.

“Ainda não são os dias mais curtos do ano, fenômeno que ocorre entre os dias 16 e 26 deste mês. A partir da próxima semana, as noites começarão a chegar, cada dia, mais tarde” garante.