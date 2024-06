Sasha Meneghel admite: “Eu sou nepobaby”. Entenda o termo

Formada em design de moda nos Estados Unidos, Sasha Meneghel lançou a sua própria marca na última segunda-feira (10/6), durante um desfile realizado em São Paulo. A jovem falou sobre o privilégio de ser filha de Xuxa e Luciano Szafir e admitiu que é nepobaby.

“Eu sou nepobaby sim, e quero dizer que reconheço os privilégios que tenho, privilégios imensos de poder juntar tanta gente incrível aqui, de contatos que naturalmente recebi na vida por ser uma nepobaby”, declarou, em entrevista ao FFW Fashion.

Oriundo dos termos “nepotismo” e “baby”, o termo é utilizado para definir jovens artistas que têm a carreira facilitada por ser filhos ou parentes de famosos.

Sasha comentou sobre a sua marca. “Agora, é o que vou fazer com tudo isso, com essas oportunidades que tenho na mão. Espero ter mostrado um pouquinho com a [marca] Mondepars. A minha vida inteira recebi críticas, mas tenho recebido muito mais amor, olho mais para isso do que para qualquer feedback negativo”, completou.

Sasha Meneghel abre o jogo e fala sobre pressão de Xuxa por neto

Sasha Meneghel, filha de Xuxa, falou sobre a pressão externa para ter um filho. Em entrevista à revista Glamour, a influenciadora afirmou que não se incomoda com a expectativa das pessoas para que ela se torne mãe.

“Não me sinto pressionada nem quando minha mãe fala, porque já li algumas matérias sobre isso. A gente leva muito na brincadeira e sabemos do desejo das nossas mães de serem avós, é normal e acho bonitinho”, afirmou.

Em seguida, Sasha afirmou que tem vontade de ser mãe durante o casamento com João Lucas. “Temos o sonho de ser pais em um futuro próximo, só que tem momento para tudo e queremos respeitar essa fase da vida.”

A influenciadora também falou sobre os três anos de casamento. “Estamos em uma fase de muitas mudanças. Ele me dá muita força, vive no escritório comigo, traz um olhar comercial, ajuda na trilha do desfile. Daqui a pouco, ele também entra em uma fase de lançamentos, porque terminou um álbum agora”, disse sobre João Lucas.