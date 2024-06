Sargento morre em tentativa de assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul

Um sargento da Brigada Militar (BM) do Rio Grande do Sul morreu durante confronto com criminosos que tentaram assaltar um carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na noite da última quarta-feira (19).

A vítima foi identificada como Fabiano Oliveira, de 47 anos. Ele estava na BM desde 1997 e deixou uma esposa e um filho.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o bando, fortemente armado, estava vestido com trajes de policiais federais e usava carros caracterizados como viaturas da PF para entrar nas dependências do aeroporto, pouco depois das 19h. Veja vídeo abaixo.

Em vídeos gravados por moradores da região, é possível ouvir diversos disparos de arma de fogo. Imagens abaixo.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), usou as redes sociais para lamentar o falecimento do sargento durante a ocorrência.

“Com pesar, recebi a notícia da morte do 2º sargento da Brigada Militar, Fabiano Oliveira, de 47 anos, que heroicamente tombou após ser baleado durante uma troca de tiros com criminosos que tentaram roubar um carro-forte nas proximidades do Aeroporto de Caxias do Sul”, escreveu Leite.

“Determinei empenho máximo das forças de segurança do Estado para capturar e buscar a responsabilização de TODOS os criminosos envolvidos nesse ato covarde”, completou ele.

Vídeos mostram a ação de criminosos: