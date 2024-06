Ronaldinho Gaúcho detona Seleção Brasileira e diz o que falta para o time: “Tudo”

“Não vou assistir a nenhum jogo. (Está) faltando tudo, garra, alegria, faltando jogar bem, então não vou assistir a nenhum jogo”, afirmou em entrevista ao influenciador Cartolouco. Veja abaixo:

O ex-jogador de 44 anos ainda afirmou que “vai abandonar o Brasil”.

“As coisas não estão andando bem. Está faltando garra, faltando entrega! Faltando tudo”, repetiu o R10.

Ronaldinho fez história na Copa América

Ronaldinho Gaúcho disputou 97 partidas com a camisa da Seleção Brasileira, entre 1999 e 2013, e marcou 33 gols.

Inclusive, foi na própria Copa América, em 1999, que ele começou a brilhar com a Amarelinha ao marcar um golaço na goleada por 7 a 0 sobre a Venezuela. O Brasil ficou com o título daquela edição, no Paraguai.

Além de ser campeão mundial em 2002, Ronaldinho também disputou a Copa do Mundo de 2006.

Brasil na Copa América

Após vencer o amistoso contra o México e empatar com os anfitriões Estados Unidos, o Brasil segue em preparação para a disputa da Copa América.

A Seleção estreia na competição em 24 de junho, uma segunda-feira, contra Costa Rica, em partida válida pelo grupo D, que tem ainda Colômbia e Paraguai.