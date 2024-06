Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo como treinador; veja os números contra o ex-clube

Focado em manter o sonho tricolor de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni terá que conseguir um feito inédito na tarde de domingo (30), pela 13ª rodada, no MorumBIS, em São Paulo (SP), para manter o bom momento do Bahia: vencer o São Paulo pela primeira vez como treinador.

Até o momento, Ceni disputou nove partidas contra o clube pelo qual fez história como goleiro. O Tricolor do MorumBIS, porém, leva amplo domínio sobre o eterno ídolo. São sete vitórias são-paulinas e dois empates.

Os comandados do ex-jogador marcaram apenas oito gols e sofreram 17. O aproveitamento do treinador é de apenas 7,4%. Rogério Ceni, cabe destacar, enfrentou o São Paulo dirigindo Fortaleza, Flamengo e Bahia.

Como treinador, Rogério Ceni conquistou sete títulos: Campeonato Brasileiro de 2020, Supercopa do Brasil de 2021, Copa do Nordeste de 2019, Campeonato Cearense de 2019 e 2020, Campeonato Carioca de 2021 e Série B do Brasileiro de 2018.

Os números de Rogério Ceni contra o São Paulo por clube que já comandou

•Fortaleza

5 jogos

2 empates

3 derrotas

6 gols marcados

9 gols sofridos

5 jogos 2 empates 3 derrotas 6 gols marcados 9 gols sofridos •Flamengo

3 jogos

3 derrotas

2 gols marcados

7 gols sofridos

3 jogos 3 derrotas 2 gols marcados 7 gols sofridos •Bahia

1 jogo

1 derrota

0 gol marcado

1 gol sofrido