Rio Acre marca 1,98 metro e fica a 73cm da menor cota histórica na Capital

O nível do Rio Acre continua abaixo dos 2 metros, registrando 1,98 metro na manhã deste sábado, 15, conforme dados da Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Com isso, o manancial fica a 73 centímetros da menor marca histórica, registrada em setembro de 2022, quando marcou 1,25 metro.

O baixo nível do manancial sinaliza que o verão amazônico deverá ter uma seca intensa, comprometendo o abastecimento de água na zona rural e urbana.

A Defesa Civil já antecipa uma seca severa com a chegada do fenômeno La Niña, que tende a agravar as condições na região amazônica.

O órgão municipal já preparou o Plano de Contingência de Escassez Hídrica para ser implementado. “A previsão é que as ações comecem na segunda quinzena de junho”, informou o coronel Falcão, acrescentando que vistorias estão em andamento na zona rural, que enfrenta desabastecimento.