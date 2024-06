Rio Acre atinge novo recorde mais baixo para o período, com 1,79m

A estiagem continua fazendo com que o Rio Acre apresente níveis alarmantes para o período. Nesta terça-feira, 25, conforme a Defesa Civil, o manancial atinge apenas 1,79m de lâmina de água.

Para se ter uma ideia do problema, o nível é considerado o mais baixo dos últimos 10 anos. A preocupação é ainda maior pelo fato de a capital acreana viver o início do chamado verão amazônico, que tem seu auge nos meses de agosto e setembro.

O comparativo com os anos anteriores reforça a preocupação das autoridades. No ano passado, por exemplo, o nível do dia 25 de junho era 2,77, ou seja, quase um metro a mais. Já em 2022, o nível era de 2,96m.

Na última semana, a prefeitura anunciou a distribuição de água potável para as comunidades rurais e deve anunciar novas medidas nos próximos dias diante do cenário catastrófico.