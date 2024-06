Representante do Cadeia Velha vence disputa de musa da Supertaça Acreana

A jovem Jhenifer Karole foi eleita por uma equipe de jurados como a musa da Supertaça Acreana de Futebol Amador em Rio Branco, na noite desta sexta-feira (7), no estádio Antônio Aquino, o Florestão, e recebeu o prêmio de R$ 7 mil.

Ela disputou o título de musa representando o time Croácia, do bairro Cadeia Velha. Em terceiro lugar ficou Thamirys Costa, do Personal Futebol Clube; e em segundo lugar Ana Sarah, do Arasuper F. C.

Ao receber a premiação, Karole agradeceu os votos e disse que as outras candidatas ao título também esbanjaram beleza. “Eu não esperava, até porque todas aqui são muito lindas, mas ganhei, a vitória foi justa e me sinto abençoada. Obrigada a todos que torceram por mim, obrigada a Deus. Estou muito feliz, meu time me indicou, vim para apoiar e agradeço a eles também pela indicação”, disse.