Repasse de emendas a entidades não ocorreu por falta de aprovação na Câmara Municipal

Após as instituições que prestam serviço social em Rio Branco, como o Educandário Santa Margarida, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o Lar dos Vicentinos, a Organização Nacional de Valorização da Vida e da Educação no Acre (ONVVES/AC) e a Associação Amigos do Peito (AAPEI), terem alegado não receber repasses de emendas parlamentares cujos recursos já foram pagos à Prefeitura de Rio Branco, o vereador e líder da prefeitura, João Marcos Luz (PL), disse na manhã desta quinta-feira, 20, que o repasse não ocorreu porque o projeto ainda não foi aprovado na Câmara Municipal.

Segundo Luz, o projeto foi protocolado na Casa Legislativa no dia 14 de junho. “Os projetos de superávit, com emendas do senador Alan Rick, foram protocolados aqui no dia 14, inclusive. Eu vou pedir para que sejam votados hoje em regime de urgência. Dependeremos, obviamente, da boa vontade dos nossos presidentes para colocá-los em pauta.”

João Marcos garante que, caso a matéria não seja aprovada nesta quinta, na próxima semana deverá haver consenso. “Exatamente, vamos fazer o possível para votar hoje. Se não for votado hoje, esperamos que seja votado na terça-feira, até porque as instituições estão precisando desse recurso”, declarou.