Raquel dos Teclados e banda Som e Louvor estarão na ExpoAcre Juruá

Além de Murilo Huff e Manu Bahtidão, outros 3 shows nacionais, incluindo um gospel, farão parte da 19ª Expoacre Juruá, que será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, em Cruzeiro do Sul.

Raquel dos Teclados e a banda gospel Som e Louvor, foram anunciadas nesta quarta-feira , 19, pelo prefeito Zequinha Lima, que recebeu parte dos organizadores do evento no gabinete.

“Na primeira noite o cantor Murilo Huff vai abrir o evento, depois teremos a banda Som Louvor que é gospel, acompanhando a sequência Raquel dos Teclados, e nos últimos dias teremos uma atração surpresa. A cavalgada e Manu Batidão fecham a festa. É muito importante essa parceria com o governo do estado e prefeitura na realização desse evento tão importante para Cruzeiro do Sul. Inclusive vamos usar parte da estrutura da Expoacre para o festival da Farinha, que terá início em seguida no mesmo local “, citou o prefeito Zequinha Lima.

“Um show surpresa será realizado na Arena do Rodeio e o nome será definido ainda“, cita João Casas, do governo do Estado, um dos organizadores da Feira.

A Expoacre Juruá será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, no estacionamento do Estadio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405.

O presidente da Associação Comercial, Luiz Cunha, enfatizou que várias empresas de equipamentos já fizeram contato para participar da Expoacre Juruá. Uma empresa suíça, de drone, que esteve presente no ano passado, deverá voltar este ano para a Feira. “Esperamos um grande evento este ano . Com muitas empresas“, contou.

Rodeio

Uma novidade do rodeio deste ano da Expoacre Juruá é que o vencedor vai participar da Liga Nacional de Rodeios em Barretos. O vencedor em Barretos irá para os Estados Unidos.

Veja as datas:

Dia 31 – Murilo Huff

Dia 01- Gospel – Som e Louvor

Dia 02- Raquel dos teclados

Dia 03- Surpresa

Dia 04 – Manu Batidão / Cavalgada