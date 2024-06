Quadrilha sacou ilegalmente FGTS de Paolo Guererro e outros jogadores de futebol

Uma quadrilha de golpistas desviou milhões de reais em recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de jogadores de futebol durante cerca de uma década. O golpe foi denunciado pela TV Globo, que mostrou a carta que o peruano Paolo Guerrero, ex-atacante de Corinthians, Flamengo e Internacional, enviou a um banco, no qual golpistas abriram uma conta em seu nome em 2022. Guerrero explicava que os recursos haviam sido desviados e que não reconhecia aquela conta e as transferências feitas por ela.

Segundo apuração da Globo, a quadrilha era formada por empresários, funcionários de bancos, advogados e até ex-jogadores.

Por lei, o FGTS é liberado ao trabalhador após o seu desligamento. Por isso, os criminosos, com o conhecimento que já detinham do meio futebolístico, procuravam atletas que haviam sido desligados recentemente de clubes, falsificavam assinaturas e documentos, acessavam o fundo do jogador na Caixa e transferiam os valores para contas que eles mesmos abriam em outros bancos, em nome de laranjas.

Guerrero conseguiu recuperar o dinheiro do seu FGTS, cerca de R$ 2,3 milhões, que haviam sido transferidos para cinco pessoas.

Outros atletas foram vítimas da quadrilha, como Ramires, que passou pelo Chelsea, Palmeiras e hoje é aposentado, Maikon Leite, ex-Palmeiras, Elano, ex-Santos e que hoje atua como treinador, o equatoriano João Rojas, ex-São Paulo, e o peruano Christian Cueva, ex-São Paulo e ex-Santos, segundo a TV Globo.