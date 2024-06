Publicado resultado de inscrições deferidas concurso do Detran/AC

O resultado final das inscrições deferidas para o concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) foi divulgado nesta terça-feira, 18, no Diário Oficial, pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD).

Os candidatos podem acessar a lista completa das inscrições aprovadas, incluindo as alterações após recursos, no site do Instituto AOCP, responsável pela organização do concurso, na seção ‘publicações’.

Além disso, aqueles que entraram com recurso contra o indeferimento de suas solicitações de isenção da taxa de inscrição podem verificar as respostas aos seus recursos. Estas estão disponíveis através de um link específico no site do Instituto AOCP, na seção ‘Links’, e ficarão acessíveis por um período de 10 dias a partir da data de publicação deste edital.

Para mais informações sobre o concurso público, os interessados devem consultar o Edital nº 001 SEAD/DETRAN e seus anexos, bem como os demais editais relacionados.

Em caso de dúvidas, o Instituto AOCP disponibiliza suporte pelo telefone (44) 3013-4900 na Central de Relacionamento com o Candidato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (horário de Brasília), ou pelo site www.institutoaocp.org.br.

DO17187149239624-1