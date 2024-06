Publicado locais e horários de prova para concurso do Detran no Acre

As provas do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) acontecem no próximo dia 28 de julho.

Para os cargos de Assistente de Trânsito, Contador, Analista de Sistema, Pedagogo e Engenheiro, a prova será aplicada a partir das 8 horas.

Já para os cargos de Agente de Autoridade de Trânsito, Analista de Trânsito e Examinador de Trânsito, o certame será realizado no período da tarde, a partir das 14 horas.

A Prova Objetiva vai ser realizada nos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Já os locais de prova de cada candidato estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 13 horas do próximo dia 22 de julho de 2024.

O concurso, que oferta 91 vagas de nível superior, teve quase 25 mil inscritos. Os salários chegam a R$ 9,5 mil.

Veja a publicação na íntegra com mais orientações aos candidatos aqui.