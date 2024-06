Projeto de Lei quer estender validade de motocicletas de mototaxistas de 8 para 12 anos em Rio Branco

Durante a sessão desta terça-feira (25) na Câmara Municipal, o vereador Arnaldo Barros (Podemos) apresentou um Projeto de Lei Ordinária que visa alterar o inciso 2 do artigo 15 da Lei Municipal nº 2310, de 18 de dezembro de 2018, que regulamenta o serviço de mototáxi no município de Rio Branco. A proposta estende a validade das motocicletas utilizadas de 8 para 12 anos.

Segundo a matéria, a ampliação da validade das motocicletas de 8 para 12 anos tem como objetivo principal reduzir os custos operacionais dos mototaxistas, que muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras para renovar seus veículos com frequência. “Estender o prazo de validade das motocicletas permitirá que os mototaxistas continuem suas operações com menos pressão financeira, sem comprometer a segurança e a eficiência do serviço. A exigência de substituição das motocicletas a cada 8 anos representa um custo significativo para esses profissionais”, diz trecho do projeto.

O representante da categoria, Eriberto Gomes, afirmou que o projeto é importante e visa amenizar os impactos financeiros. “Estamos enfrentando a perda de recursos e muitos colegas não têm condições de comprar uma moto nova. Com essa mudança na lei, muitos mototaxistas serão favorecidos”, declarou.

A vereadora Lene Petecão (UB) defendeu os interesses da categoria e se comprometeu a votar favoravelmente, caso a proposta esteja dentro da legalidade. “Sempre fomos favoráveis a essa classe. Isso não é problema para nós e, se estiver dentro da legalidade, todos os vereadores vão aprovar essa propositura”, declarou Petecão.

O vereador Arnaldo Barros pediu a colaboração dos colegas na aprovação do PL. “São 640 famílias que dependem desse serviço, eles são heróis de Rio Branco”, explicou.