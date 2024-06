Projeto beneficia 600 pessoas com consultas oftalmológicas em Marechal Thaumaturgo

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo, por meio da secretaria de Saúde, está promovendo a IV edição do “Projeto Novos Olhares”. O projeto possibilita consultas oftalmológicas e entrega de óculos gratuitamente para as pessoas que estão no CadÚnico e necessitam de lentes para melhorar a qualidade da visão.

O atendimento que começou na terça-feira, 04, é encerrado nesta quinta-feira,6. No total, 600 moradores de Marechal Thaumaturgo, incluindo crianças, idosos, indígenas e moradores rurais são contemplados com a ação.

Após a realização de exames para aferir o grau do paciente e a avaliação do oftalmologista, caso seja necessário o uso de lentes, a prefeitura fornecerá ao paciente,de forma gratuita. Na edição anterior, mais de 1000 pessoas receberam óculos após passarem pela consulta.

O Projeto Novo Olhares foi idealizado pela gestão do prefeito Valdelio Furtado. “O Projeto Novos Olhares chega a sua quarta edição cumprindo esse objetivo, que é proporcionar consultas e distribuições de óculos gratuitamente à comunidade local. Nossa equipe de saúde está empenhada em levar um atendimento de qualidade à nossa população”, afirma o secretário de Saúde , Maricelson Firmino.