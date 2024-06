Preço da picanha sobe 0,82% em apenas um mês na capital do Acre

De 8 a 12 de junho, o programa PET Economia, da Universidade Federal do Acre, realizou uma nova rodada de pesquisa para comparar os preços das carnes em 48 estabelecimentos (açougues e supermercados ) de Rio Branco. Foram verificados os valores de diversos tipos de carnes, como picanha, filé, coxão mole, e outros.

Os resultados mostram que, em média, os preços das carnes nos supermercados seguem mais altos do que nos açougues. Um dos exemplos mais significativos é a picanha, cuja peça custava em média R$53,78 nos açougues e R$77,99 nos supermercados no período pesquisado. Já a fraldinha chega a uma diferença de R$18,57 no quilo.

A picanha, um dos cortes mais nobres e populares, teve um aumento de 0,82% entre os estabelecimentos pesquisados durante os meses de maio e junho. Já o filé apresentou uma redução de 0,24% no mesmo período.

Outras carnes como o filé, coxão mole e a fraldinha também apresentaram diferenças consideráveis de preço entre os dois tipos de estabelecimentos. No entanto, o fígado foi um dos poucos cortes que não apresentou grandes variações de valores.

“O PET Economia pretende continuar realizando pesquisas desse tipo para auxiliar os consumidores na tomada de decisão e incentivar a concorrência saudável entre os estabelecimentos comerciais da região. A busca por melhores preços e qualidade dos produtos é fundamental para a saúde financeira das famílias e para o desenvolvimento econômico local”, informa o programa.