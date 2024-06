Polícia ouve farmacêutica que vendeu curso online de peeling de fenol a influenciadora

No site da sua clínica, Daniele Stuart afirma ter um currículo “extenso em cursos especializastes em Harmonização Facial” e diz ser professora no Instituto Joana Borghetti, em Foz do Iguaçú (PR), além de ministrar aulas para mais de 3 mil alunos.

A Polícia Civil de São Paulo informa que aguarda a defesa de Natália enviar a nota fiscal desses produtos usados na clínica para saber quando e onde os produtos à base de fenol usados no procedimento estético foram comprados. Os exames patológicos e toxicológicos colhidos pelos peritos ainda estão em análise.

As imagens do circuito interno da clínica de estética de Natália Becker, na zona leste de São Paulo, mostram o que ocorreu no dia 3 de deste mês, quando o empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após realizar o ‘peeling de fenol’. A CNN teve acesso às imagens que mostram detalhes do momento em que o homem passa mal. Atenção: as imagens são fortes.