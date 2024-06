PM prende três assaltantes após roubo a chácara no Belo Jardim III

Um trio de assaltantes foram presos pela Polícia Militar após terem roubado uma chácara, na madrugada desta sexta-feira, 21, no ramal da Usina, bairro Belo Jardim III.

A guarnição do setor II do 2° BPM foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência no Belo Jardim. No deslocamento ao local, os militares visualizaram um veículo VW Voyage de cor preta sem a placa dianteira. Ao tentarem realizar a abordagem o veículo arrancou em alta velocidade.

A guarnição iniciou um acompanhamento e no ramal da Judia perdeu o visual do veículo em questão por alguns instantes. Logo depois encontraram o veículo com as portas abertas sem seus ocupantes, que foram capturados logo a frente.

Com os indivíduos foi encontrado o material do roubo e um rifle calibre .22 com 27 munições do mesmo calibre, sendo 23 intactas. Todo o material roubado e os presos foram encaminhados para Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais.

Por Ascom/PMAC