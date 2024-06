Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no bairro Vila Acre

Um homem foi preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, o fato aconteceu na noite desta última de terça-feira, 25, na rua Ipê Roxo, no bairro Vila Acre.

O grupamento tático do 2° batalhão foi acionado pelo COPOM, para fazer uma averiguação de uma denúncia anônima, onde o denunciante informou uma casa abandonada, o endereço é conhecido pelas guarnições, como local de venda de entorpecentes, onde já houveram outras ocorrências, inclusive de prisão por porte ilegal de arma de fogo e drogas.

Quando os militares chegaram ao local, fizeram a abordagem a um suspeito, que estava no interior do residência abandonada, nada de ilícito em seu poder foi encontrado, mas ao seu lado foi encontrada uma bolsa contendo; 08 barras de maconha, 13 papelotes de cocaína, além de 83,00 reais em dinheiro.

Os militares realizaram uma busca no ambiente e foi encontrada uma mochila com a arma de fogo calibre .28, balança de precisão entre outro objetos que servem para confecção das drogas. O homem foi indagado sobre todo o material, e confessou ser o proprietário de tudo, o indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para que fossem adotadas as médicas cabíveis.

Por Ascom/PMAC