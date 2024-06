Polícia Militar prende dois homens por tráfico e porte ilegal de arma de fogo no bairro Vila Acre

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta última quarta-feira, 12, por tráfico de drogas, na travessa Ipê Roxo, ramal da Castanheira, no bairro Vila Acre.

A equipe tática do 2° BPM realizava patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro, quando recebeu uma denúncia que dava conta de um local de venda de entorpecentes e que os suspeitos estariam armados no local.

Quando os militares chegaram ao local, visualizaram dois indivíduos cada um com uma bolsa na mão, os mesmos empreenderam fuga correndo na direção de um casebre abandonado, um deles segurando uma arma que estava em sua cintura.

Os policiais conseguiram alcançar os indivíduos. Durante busca pessoal foi encontrada a arma de fogo, calibre .38 municiada, como também vários tipos de entorpecentes (maconha, cocaína, Skank, crack), além de duas balanças de precisão, duas facas e dinheiro oriundo da venda do entorpecente.

Foi dado voz de prisão aos agentes que foram conduzidos para a Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) juntamente com todos os materiais apreendidos, para as providências legais.

Por Ascom/PMAC