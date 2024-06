Piloto argentino de 9 anos morre após sofrer acidente no Autódromo de Interlagos

O piloto argentino de nove anos, Lorenzo Somaschini, morreu na noite desta segunda-feira (17), após ter sofrido um acidente no Autódromo de Interlagos durante treino livre na última semana.

Segundo o SuperBike Brasil, Lorenzo estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, desde a madrugada de sábado (15) em estado grave. O falecimento ocorreu por volta das 19h43 desta segunda-feira.

“Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos de Lorenzo”, lamentou o SuperBike em nota de pesar pelas redes sociais.

O acidente

Durante o primeiro treino livre da Jr Cup, da 4ª etapa do SuperBike Brasil, na última sexta-feira (14), o piloto sofreu uma queda no Autódromo de Interlagos. Assim que o acidente aconteceu, Lorenzo foi atendido pelas equipes do local e encaminhado para sala de emergência.

Após o estado clínico do argentino ser estabilizado pelas equipes médicas, ele foi encaminhado por uma UTI móvel para o Hospital Geral de Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado, quando foi transferido para o Hospital Albert Einstein.

A organização do evento afirmou estar prestando toda assistência aos familiares de Lorenzo desde o acidente.