PIB do Acre em 2024 deve crescer 3,1%, aponta projeção do BB

Publicada no dia 20 de maio de 2024, a Resenha Regional, do Banco do Brasil, traça um panorama econômico com viés positivo para o Acre, projetando crescimento de 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado neste ano. Para efeito de comparação, o PIB da Amazônia tem projeção de crescimento de 1,1%.

O desempenho só não será melhor em função da queda do PIB da agropecuária (-3,1), um dos componentes do PIB geral. O PIB da indústria cresce 4,7% e do setor de serviços, 3,6%. A Resenha Regional não detalha, mas a retração no agro se deve às cheias dos rios do Acre, que prejudicaram drasticamente as lavouras. Em 2023, segundo o BB, o PIB do Acre avançou 4,8% com o impressionante crescimento do agro (9,9%) como também dos demais componentes.

“No que diz respeito à atividade econômica, os recentes eventos climáticos trazem um viés menos otimista para o crescimento da economia brasileira neste ano. Em linhas gerais, os resultados das pesquisas de atividade deste início de ano ratificam a trajetória esperada de recuperação dos setores de comércio e serviços ligados ao mercado de trabalho, sobretudo nos segmentos de produtos de primeira necessidade, tais como hipermercados, supermercados e farmácias.

Contudo, os segmentos dedicados a bens duráveis, incluindo vestuário, calçados e móveis, intrinsecamente ligados à dinâmica do crédito, devem responder mais lentamente à queda de juros em curso, apesar da perspectiva positiva diante do ambiente de afrouxamento monetário”, avalia a Resenha Regional, boletim emitido regularmente pelo BB para avaliar o cenário econômico das regiões brasileiras.