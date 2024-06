PF e PM perseguem helicóptero e forçam pouso de aeronave com 243 kg de cocaína

Com três helicópteros, a Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná perseguiram e interceptaram uma aeronave com 243 kg de cocaína, em Jaguapitã, no norte do Paraná.

O começo da fuga foi em Amambaí, no Mato Grosso do Sul, e seguiu até as cidades paranaenses. A partir disso, as delegacias da PF de ambos estados passaram a trocar informações após o helicóptero iniciar rota com direção ao Paraná. A PF acionou o Batalhão Aéreo da PM.

Nas imagens registradas pela polícia nesta terça-feira (18), é possível ver a movimentação da aeronave, com manobras perigosas, por regiões de mata, plantações e cidades.

Segundo a polícia, o piloto fez “manobras ofensivas” e na cidade de Jaguapitã a aeronave foi interceptada.

O piloto tentou fugir, mas foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas, uma vez que o carregamento teve como ponto de partida o Paraguai, segundo investigadores.

O piloto já havia sido preso outras três vezes, destas, duas pelo mesmo crime, informou a PF. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Londrina. O helicóptero e a droga foram apreendidas