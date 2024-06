Parte do centro é interditada para o Festival da Macaxeira, na Capital

As ruas no entorno da prefeitura de Rio Branco “amanheceram” fechadas na manhã desta segunda-feira, 24. O motivo é a preparação para o 1º Festival da Macaxeira, que começa na próxima quarta-feira, 26, e vai até o sábado, 29.

A orientação aos motoristas é que, se possível, evitem o centro da cidade para evitar congestionamento.

A proposta do município com o evento, conforme o secretário de Agricultura, Eracides Caetano, é fortalecer e valorizar uma das principais produções agrícolas da capital acreana. “A agricultura familiar está sendo valorizada com assistência técnica e incentivo a produção. Por isso, pensamos em fazer esse festival para valorizar o produtor e buscar novos mercados”, afirmou.

Uma das atrações do festival promete ser a competição da maior macaxeira. Eracides conta que os produtores já estão se preparando para a disputa.

“A gente tem recebido fotos de produtores, temos a certeza que vai ser uma competição. Já vi foto de uma macaxeira de 1,8m, o que mostra a força da nossa produção e também não podemos esquecer da disputa da Rainha da Produção”, destacou.

Na abertura, daqui a dois dias, as principais atrações são as escolha da rainha e o show gratuito do cantor sertanejo Felipe Araújo.