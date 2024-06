Pane elétrica no motor causa incêndio e carro é parcialmente consumido pelo fogo na Via Verde, em Rio Branco

Um carro modelo Saveiro, de cor branca e placa NAG-3502, ficou parcialmente destruído pelo fogo na manhã desta sexta-feira, dia 14, devido a uma provável pane elétrica no motor. O incidente ocorreu na Via Verde, no bairro Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com o proprietário do veículo, ele estava dirigindo no sentido centro-bairro quando notou fumaça saindo do capô. O carro parou repentinamente na via pública, possivelmente devido a um curto-circuito no motor.

O veículo incendiou-se no meio da rua. Outros motoristas que passavam pelo local tentaram apagar as chamas, mas sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros Militar do 2° Batalhão foi acionado rapidamente, mas ao chegar, o carro já estava com a frente do motor e a cabine em chamas.

Depois que o fogo foi apagado pelos bombeiros, o carro foi removido com o auxílio de um guincho e a via foi liberada para o tráfego de veículos.

Veja vídeo: