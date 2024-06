Pacientes se revoltam com falta de anestesista em Senador Guiomard

A ausência de um anestesista no hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, interior do Acre, provocou indignação entre os pacientes que aguardavam cirurgias de laqueadura nesta terça-feira, 3. O procedimento, oferecido pelo Governo do Estado através do Sistema Único de Saúde (SUS), foi adiado, causando frustração.

Cleycianne Batista, uma das pacientes afetadas, relatou nas redes sociais que espera há mais de um ano pelo procedimento. “A gente espera mais de um ano e, se não mandarem um anestesista, sabe lá quando vão mandar de novo”, desabafou.

O ac24horas procurou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e recebeu a informação de que houve um desencontro de informações. A Sesacre assegurou que os procedimentos foram reagendados para a próxima semana. “Houve uma falha de comunicação entre a unidade hospitalar e o anestesista, que são responsáveis pela solicitação. Os pacientes já foram reagendados”, informou a secretaria em nota.

A laqueadura, também conhecida como ligadura de trompas, é uma intervenção cirúrgica com finalidade contraceptiva, evitando novas gestações. O procedimento tem duração de aproximadamente 40 minutos a uma hora e pode ser indicado em situações onde a gravidez represente risco à saúde da mulher.

