Organização estima mais de 20 mil pessoas em show gospel do Festival da Macaxeira

O presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre) e organizador da noite gospel, pastor Eldo Gama, afirmou ao ac24horas que são esperadas mais de 20 mil pessoas na última noite do Festival da Macaxeira, na Praça da Revolução, em Rio Branco. O show do pastor Antônio Cirilo está previsto para ocorrer às 21 horas.

Segundo Gama, os organizadores estimam um público superior a 20 mil pessoas. “A comunidade evangélica vem se mobilizando para uma estimativa maior. São esperadas, ainda, pessoas de municípios próximos a Rio Branco, como Quinari e Bujari, em razão da atração nacional do cantor Antônio Cirilo.”

Eudo expressou o sentimento de ter um momento dedicado à população evangélica no evento. “A gente sabe que é um sinal de reconhecimento pelo fato de o público evangélico ser em torno de 50% em Rio Branco.”

O presidente da Ameacre destacou que antes da atração gospel haverá pré-show de bandas evangélicas locais.