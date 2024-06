Operação da PM no Complexo da Maré tem tiroteio e ônibus incendiado; um PM morreu

A Polícia Militar do Rio de Janeiro realiza uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, desde o início da manhã desta terça-feira (11).

Moradores relataram à CNN que a comunidade convive com um tiroteio intenso iniciado ainda na madrugada. Há relatos de pessoas feridas. À CNN, a corporação confirmou que um agente do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi morto e outro ficou ferido. Este último recebe atendimento no Hospital Federal de Bonsucesso.

De acordo com a corporação, a ação tem como alvo integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de veículos em importantes vias expressas da capital fluminense. Pelo menos quatro carros foram localizados pelos agentes.

Até o momento, dois suspeitos foram presos e uma pistola foi apreendida. Durante a ação, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) localizaram um esconderijo de drogas na Maré, que também seria utilizado para embrulhar os entorpecentes.

Os Bombeiros chegaram a ser acionados, pois um ônibus foi incendiado na Avenida Brasil, na altura da Fiocruz Manguinhos, em represália à atuação dos agentes. Não há informações de vítimas.

Segundo a PM, a avenida foi desobstruída por volta das 11h. A corporação credita o incêndio a criminosos que possuem o intuito de desmobilizar a operação que ocorre na Maré.

A Linha Amarela, que registrou bloqueios, também teve o tráfego liberado.

De acordo com a Rio Ônibus, 31 veículos já foram incendiados nos últimos 12 meses.

Ao todo, 42 escolas municipais do Rio de Janeiro ficaram fechadas por causa da operação. Além disso, 4 unidades de saúde da Maré e uma em Madureira, que são geridas pelo município, também tiveram as atividades interrompidas nesta terça-feira.