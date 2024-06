OAB divulga resultado da 2ª fase do Exame de Ordem Unificado

O resultado preliminar da 2ª fase do 40° Exame de Ordem Unificado (EOU) já está disponível. A divulgação foi feita pelo presidente da Ordem dos Advogados do Acre (OAB-AC), Rodrigo Aiache, através das redes sociais nesta quarta-feira, 12.

Os candidatos podem acessar o resultado da 2ª fase do OAB 40 por meio de um link específico no site da FGV: https://oab.fgv.br/. Além dos resultados preliminares, também foi publicado o gabarito definitivo das provas prático-profissionais, realizadas no dia 19 de maio.

O período para recursos contra o resultado preliminar começa na quinta-feira, 13 de junho. Será divulgada a lista dos aprovados no 40° Exame de Ordem Unificado, seguindo a ordem: seccional, cidade de prova, número de inscrição e nome do examinando, organizados alfabeticamente.

Rodrigo Aiache expressou grande satisfação com os resultados: “É uma imensa alegria receber a relação de aprovados do Exame de Ordem. Reconheço a magnitude desta conquista, que é resultado de muito esforço, dedicação e resiliência. Cada um dos aprovados percorreu um caminho desafiador e agora celebra o sucesso de seu empenho. A aprovação no Exame de Ordem transcende um simples marco na carreira jurídica; é a validação de um percurso de estudos e persistência e marca o início de uma nova fase repleta de oportunidades e desafios.”

VEJA O RESULTADO: