Novo pacote do programa Minha Casa Minha Vida inclui 250 moradias para o Acre

O Ministério das Cidades publicou nesta sexta-feira 21), no Diário Oficial da União, quatro portarias que autorizam a contratação de mais 7.280 novas habitações em áreas urbanas de 15 Estados, entre eles o Acre onde serão construídas, nesta etapa, 250 unidades. Ao todo, as portarias preveem a contratação de 49 empreendimentos nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo e Tocantins, além do já citado Acre.

Segundo o ministro Jader Filho, “o Minha Casa, Minha Vida está em ritmo acelerado, como o presidente Lula tem determinado. Somente hoje, já autorizamos a contratação, pela Caixa, de mais de sete mil novas unidades” afirmou.

As propostas de contratação destes empreendimentos habitacionais devem estar enquadradas na linha subsidiada com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integrante do programa Minha Casa, Minha Vida.