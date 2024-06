No Acre, MP propõe que alunos com TEA tenham avaliação nutricional

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Especializada de Defesa da Educação, realizou nesta terça-feira, 18, uma reunião com as coordenações dos cursos de Nutrição da Universidade Federal do Acre (Ufac) e do Centro Universitário de Rio Branco (Estácio /Unimeta) para viabilizar a avaliação nutricional dos alunos com Transtorno do Espectro Autista da rede pública.

Estiveram presentes, a procuradora de Justiça Gilcely Evangelista, coordenadora do Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA), e o promotor de Justiça Abelardo Townes.

Algumas crianças necessitam de um plano alimentar específico, e este plano só pode ser feito por nutricionistas. No entanto, as escolas não dispõem desses profissionais. O objetivo dessa parceria é que os estudantes de nutrição possam construir esses planos alimentares, ajudando na adaptação da merenda dessas crianças,” explicou o promotor.

A proposta envolve a celebração de um Termo de Cooperação Técnica entre o MPAC e as universidades.

Ficaram agendados um novo encontro e uma visita técnica ao Laboratório da Unimeta.

