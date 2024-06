No Acre, 15 apostas fazem a quadra da Mega-Sena e ganham mais de R$ 20 mil

O sorteio da Mega-Sena concurso 2733, que oferecia um prêmio de R$ 101.620.509,10, foi realizado na noite de quinta-feira (6), em São Paulo, e terminou sem vencedores para o prêmio principal. Com isso, o prêmio acumula para R$ 112 milhões, que serão disputados no próximo sorteio, marcado para sábado (8).

No entanto, 15 apostas realizadas no Acre acertaram quatro números e ganharam um prêmio superior a R$ 20 mil. Entre essas, destaca-se um bolão realizado em Rio Branco, onde o prêmio de R$ 6 mil será dividido entre os participantes. Os felizardos são residentes de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e um de Xapuri. As dezenas sorteadas foram: 14, 20, 21, 39, 44 e 56.

Além disso, 117 apostas ficaram muito próximas de ganhar, acertando cinco números. Cada uma dessas apostas receberá da Caixa Econômica Federal o valor de R$ 47.166,50. Já os 7.450 apostadores que acertaram quatro números receberão R$ 1.058,19 cada um.