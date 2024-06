Nissin lança Cup Noodles sabor baiacu – peixe venenoso que custa em média R$ 680

Um porta-voz da Nissin disse à CNN Internacional que não tem planos de vender o sabor fugu fora do Japão.

Cada pote vem com almôndegas de frango secas, cebolinhas e ovo picado à japonesa em uma base de sopa enriquecida com uma pitada de molho yuzu, segundo o comunicado.

Um jornalista da CNN Internacional que experimentou o macarrão instantâneo disse que tinha gosto de caldo de frutos do mar e yuzu, uma fruta cítrica comumente usada na culinária japonesa. O fugu geralmente tem um sabor suave, que não se destacava no prato.

A Nissin foi fundada em 1958 por Momofuku Ando, ​​que viu a necessidade de alimentos baratos e acessíveis em meio à escassez após o fim da Segunda Guerra Mundial. Desde então, a empresa se expandiu para um nome internacional conhecido, sinônimo de sua assinatura Cup Noodles.

A empresa registrou receita de mais de 732 bilhões de ienes (US$ 4,59 bilhões) no ano até março de 2024.

Embora o baiacu, servido regularmente como sashimi, seja um item valorizado na culinária japonesa, quase todos são venenosos e podem, em casos graves, causar a morte se não forem devidamente preparados.

Os órgãos, pele, sangue e ossos dos peixes contêm altas concentrações de tetrodotoxina, um veneno mortal. Comê-lo pode causar formigamento na boca e tontura, que pode ser seguido de convulsões, paralisia respiratória e morte, dizem médicos especialistas.

De acordo com o Departamento de Pesca da Austrália Ocidental, o baiacu, encontrado em águas oceânicas tropicais e subtropicais, é o segundo vertebrado mais venenoso do mundo, depois do sapo venenoso dourado, nativo da Colômbia.

Os chefs no Japão devem treinar por pelo menos dois anos antes de serem autorizados a fazer um exame para se qualificarem para preparar o fugu.

Em 2018, um supermercado na cidade de Gamagori, na província central de Aichi, no Japão, emitiu um alerta depois de duas pessoas consumirem produtos fugu potencialmente perigosos que compraram num supermercado.

A dupla não relatou quaisquer problemas de saúde, mas as autoridades descobriram que um funcionário licenciado não conseguiu remover os fígados venenosos do peixe.

A iguaria japonesa também vem ganhando força no exterior nos últimos anos, embora tenha causado sustos alimentares ocasionais.

Em 2020, três pessoas morreram nas Filipinas depois de comerem baiacu em uma churrasqueira.

Um casal de idosos na Malásia morreu no ano passado depois de comer baiacu, o que motivou um apelo da filha por regulamentações mais rigorosas.

Os dois, com 80 e poucos anos, compraram sem saber pelo menos dois peixes de um vendedor online e morreram após consumi-los.