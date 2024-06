Mulher morta a facadas pelo marido cuidava da mãe doente momentos antes do crime no Acre, diz parente

A informação foi repassada ao g1 por uma sobrinha de Maria, que pediu para não ter o nome divulgado. Segundo a parente, a vítima recebeu a mensagem do marido durante a madrugada, pegou o neto, Enzo Gabriel Araújo, de 6 anos, que também foi assassinado pelo suspeito, o genro e foi encontrar com o marido no Projeto Envira, zona rural de Feijó, interior do Acre.