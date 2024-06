Mulher é agredida com barra de ferro e ferida com uma faca por companheiro ciumento em Rio Branco

Cristiane Almeida Costa, de 28 anos, foi agredida com uma barra de ferro e ferida com um golpe de faca na manhã desta quinta-feira, 20, dentro de uma residência situada na rua Beija-flor, no bairro Defesa Civil, em Rio Branco. O ataque foi motivado por ciúmes.

De acordo com informações da polícia, Cristiane estava dormindo na casa de um amigo identificado como Gutierrez quando foi surpreendida pelo agressor. Ele a acordou questionando por que ela estava com outro homem, e em seguida, pegou uma barra de ferro, desferindo vários golpes na cabeça de Cristiane. Não satisfeito, ele ainda a golpeou com uma faca na mão esquerda.

Mesmo ferida, Cristiane conseguiu sair correndo para a rua e pedir ajuda aos moradores, que prontamente acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após ser atendida e estabilizada no local, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

Cristiane relatou à Polícia Militar que não tinha nenhum envolvimento amoroso com Gutierrez e que não imaginava que ele teria uma reação tão violenta de ciúmes.

Policiais militares estiveram na residência, colheram informações sobre o agressor e iniciaram patrulhamento na região, mas não conseguiram localizá-lo.

A Polícia Civil investigará o caso.