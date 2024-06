MP confirma denúncia de ameaça a promotor e mandados de busca

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) emitiu uma nota nesta terça-feira, 4, relatando que foi notificado sobre uma denúncia de ameaça de morte direcionada ao promotor de Justiça Tales Tranin em abril. Desde então, adotou medidas administrativas necessárias para proteger a integridade física do promotor.

Conforme informado pelo MP-AC, a Procuradoria-Geral de Justiça encaminhou o caso ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Em colaboração com a 1ª Promotoria de Justiça Criminal, o Gaeco conduziu o procedimento investigatório criminal para esclarecer os fatos.

Durante as investigações, foram executados dois mandados de busca e apreensão em relação ao policial civil suspeito de ser o autor das ameaças.

Na segunda-feira, 3, o governo do Estado do Acre, através da Polícia Civil estadual (PCAC), declarou que não estava ciente da suposta ameaça de morte feita por um policial civil ao promotor Tales Tranin até que a notícia foi veiculada pela imprensa. A investigação está sendo realizada de maneira independente pelo Gaeco, vinculado ao MP-AC.

Após a divulgação da suposta ameaça, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil anunciou que iniciará um procedimento investigatório para averiguar os fatos.

